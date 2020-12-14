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Gurbetçinin "uyuşturucudan öldüğü" iddiası

14.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Gurbetçinin "uyuşturucudan öldüğü" iddiası

Almanya’da yaşayan gurbetçi evinde yatağında ölü bulundu.

Almanya’da yaşayan gurbetçi evinde yatağında ölü bulundu. Gurbetçinin uyuşturucudan öldüğü ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Almanya Bolingen’den yaşayan 45 yaşındaki Ö.Ü. evindeki yatağında ölü olarak bulundu. Ö.Ü.’nün cesedi hastane morguna kaldırılarak yapılan tetkikte uyuşturucudan öldüğü iddia edildi. Ö.Ü.’nün cenazesi memleketi Sinop’un Ayancık ilçesine götürülmek için uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Ö.Ü.’nün yakınları verdikleri ifadede uzun zamandır uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını, yatağında ölü bulunduğunu ve Almanya’daki hastanede uyuşturucudan öldüğünü söyledikleri belirtti.
Ö.Ü.’nün cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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