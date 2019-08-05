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Gurbetçiye 5 bin lira "plaka" cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Edirne'de, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye ceza kesildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, ABD'de yaşayan B.B yıllık iznini kullanmak için Keşan'a geldi.

Soyadının yazılı olduğu plakaları taktığı otomobiliyle gezintiye çıkan B.B, Tayyip Akalın Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Araç, incelenmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Otomobilin tescilli plakalarını çıkartarak bagaja koyduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaları taktığı tespit edilen B.B'ye 5 bin lira ceza verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan otomobil plaka

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