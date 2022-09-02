Gurbetçiye 'günlük kiralık' ev şoku! 'Komşular da biliyor'

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi kadın, Samsun'da satın aldığı ve içini eşya ile donattığı dairesinin kendisinden habersiz günlük kiraya verildiğini öğrenince avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da ikamet eden gurbetçi G.U. adlı kadın Samsun'da bir emlakçıdan 2 adet daire satın aldı. Dairesinin birini kiraya veren gurbetçi kadın, diğerini ise eşyayla donatarak Almanya'ya geri döndü. Samsun'a geldiği zaman kalmak için hazırladığı evinde birilerinin kaldığını öğrenen G.U. yaptığı araştırmada evinin günlük kiraya verildiğini belirledi. G.U, avukatı vasıtasıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

"HANEYE TECAVÜZ SUÇU' OLUŞMUŞTUR"

Avukat Ayşe Deniz Oral bugün Samsun Adliyesine giderek şikayet dilekçesini savcılığa teslim etti. Avukat Oral, "Müvekkilimin kendisi yurt dışında ancak boş olması gereken adresi elektrik faturası da gelmiştir. Şu anda evde birilerinin yaşadığı ve elektrik ve su düzenli kullandıkları dışında elimizde bilgi yoktur. Müvekkilimin şahsi eşyaları bulunan ev bakımından 'haneye tecavüz suçu' oluşmuştur. Müvekkilimin tahminine göre kendisinin Almanya'da yaşadığını bilen emlakçı tarafından günlük kiraya ya da normal şekilde kiraya verildiğinden şüphenilmektedir. Evde birilerinin kaldığı da apartman sakinleri tarafından doğrulanmaktadır. Haneye tecavüz eden kişilerin tespiti ve emlakçının cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

(İHA)

