Gurbete gidenlere hasret manileri, ilçedeki tabelalarda

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde Osmanlı döneminde gurbete giden sevdiklerine özlem ve hasret çeken kadınların yazdıkları manilerin yazılı olduğu tabelalar, ilgi görüyor. Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesi Üyesi Ethem Kılıç, "Ülke genelinde ruhsatlı kasap olarak adlandırılan Kemaliyeli kasaplar bu zaruretten dolayı ülke genelinde kesimler için memleketlerinde sevdiklerini, çocuklarını, annelerini, nişanlılarını bırakıp giderlermiş. Uzun soluklu gidişlerinin ardından köylerinde yalnız kalan kadınlar da arkalarından maniler yazıp yollarlarmış gurbete" dedi.

​Doğa sporları ve kültürü ile kentin en güzel ilçelerinden olan Kemaliye’deki yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş yolu, özlem ve hasreti dile getiriyor. Osmanlı döneminde ilçenin erkeklerinin büyük bir bölümünün İstanbul’a gurbete gidince özlem ve hasret çeken kadınların yazdığı maniler bir araya getirilerek Kemaliye Kültür ve Kalkınma Derneği tarafından 2004 yılında yol üzerindeki direklere, tabelalara asıldı. Adına Mani Yolu denilen yürüyüş yolu, ilçeye gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi.