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Gurbetin hüzünlü yolculuğu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ağustos ayının başından bu yana 96 bin 458 araçla 482 bin 966 gurbetçi çıkış yaptı - Almanya'ya dönen Talha Akpınar: - "Şimdiden özlem çekmeye başladık. Türkiye'de tatil çok güzel geçti. Konya, Antalya, Kırşehir dört bir yanı gezebildiğimiz kadar gezdik. Dönerken hüzün oluşuyor. Gitmek istemiyoruz ama mecbur"

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ağustos ayının başından bu yana yaşadıkları ülkelere gitmek amacıyla 482 bin 966 Türk vatandaşı, 96 bin 458 araçla çıkış yaptı.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, dönüş için yola çıktı. En çok tercih edilen sınır kapısı Kapıkule'de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sınır kapısı önünde bekleyenlere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) su ikram, araçlardaki çocuklara da TRT Çocuk dergisi hediye ediliyor, ayrıca seyyar tuvalet hizmeti veriliyor.

Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında geçişler akıcı şekilde sağlanıyor.

Bu arada, karayolları ekipleri kuyruklarda yollarda oluşan çöpler için temizlik çalışması yapıyor.

- Gelişi sevinçle, dönüşü hüzünle

Baba ocağından ayrılarak gurbete gidenler için hüzünlü dönüş yolculuğu ağustos ayının başından beri devam ediyor.

Dönüş yolculuğunun başladığı 2 Ağustos'tan bu yana Kapıkule'den 482 bin 966 gurbetçi, 96 bin 458 araçla çıkış yaptı. Geçen yıl ise 2 - 28 Ağustos tarihleri arasında 416 bin 306 gurbetçi, 82 bin 629 araçla yaşadıkları ülkeye dönüş yapmıştı.

Yaşadıkları ülkelerde iş başı yapacakları için yola çıkan gurbetçilerin sınır kapısında bu hafta yoğunluk oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

- "Şimdiden özlem çekmeye başladık"

Almanya'ya dönen Talha Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiklerini geride bıraktığı için hüzünlü olduğunu belirterek, "Şimdiden özlem çekmeye başladık. Türkiye'de tatil çok güzel geçti. Konya, Antalya, Kırşehir, dört bir yanı gezebildiğimiz kadar gezdik. Dönerken hüzün oluşuyor. Gitmek istemiyoruz ama mecbur. Gelecek yılı iple çekmeye başladık. Kurban Bayramı'nı da burada geçirdik, bayram da çok güzel geçti ama dönüş olmasa." diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Ahmet Ercan, tatilde bol bol denize girdiklerini ve alışveriş yaptıklarını ifade etti. Sayılı günün çabuk geçtiğini aktaran Ercan, "Tatilimiz bitti şimdi gurbete gidiyoruz. Bayramı da burada geçirdik, ülkemiz çok güzel. Altınoluk, Edremit, Ayvalık ve Cunda'yı gezdik, daha gezilecek çok güzel yerlerimiz var." dedi.

Avusturya'ya dönen Serdar Uyar da memleketi çok özlediği için bu yıl temelli dönüş kararı aldığını söyledi. Ailesinin Yozgat'ta yaşadığını anlatan Uyar, "Orada birkaç işlemim kaldı. Dönüşte Ankara'ya yerleşip orada yaşayacağım. Gurbetlik çekmek çok zor, memleketimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

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