"Gurbette" fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunları yansıtan "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Atlas Kültür Merkezi ve Marmara Üniversitesi Kentsel Sorunlar ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Araştırmacı Yazar Şahin Yıldırım, Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin çok yönlü ve köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "Bizim 'Gurbette' fotoğraf sergisi ile amacımız Hollanda'daki kolektif tarihimizi kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmaktır. Nitekim tarihi unutan bir millet, yok olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Ahmet Şükrü Özdemir ise serginin İstanbul'dan sonra Ankara'da da görülebileceğini söyledi.

Açılış törenine, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis'in yanı sıra öğrenciler ve akademisyenler de katıldı.

Daha önce Hollanda'da sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 20 Ocak'a kadar görülebilecek.

