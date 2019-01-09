HABER

"Gurbette" fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunların konu alındığı fotoğraf sergisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi'nde 20 Ocak'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunları yansıtan "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Atlas Kültür Merkezi ve Marmara Üniversitesi Kentsel Sorunlar ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Araştırmacı Yazar Şahin Yıldırım, Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin çok yönlü ve köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "Bizim 'Gurbette' fotoğraf sergisi ile amacımız Hollanda'daki kolektif tarihimizi kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmaktır. Nitekim tarihi unutan bir millet, yok olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Ahmet Şükrü Özdemir ise serginin İstanbul'dan sonra Ankara'da da görülebileceğini söyledi.

Açılış törenine, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis'in yanı sıra öğrenciler ve akademisyenler de katıldı.

Daha önce Hollanda'da sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 20 Ocak'a kadar görülebilecek.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Tekstilci iş adamını soyan şüpheli yakalandıTekstilci iş adamını soyan şüpheli yakalandı
Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmişSosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Gurbette" fotoğraf sergisi başladı Atlas Kültür Merkezi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merk Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Ahmet Şükrü Marmara Üniversitesi Kentsel Sorunlar ve Yerel Yönetimler Araştı

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Tekirdağ'da otogardaki kazan dairesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Otogarda patlama! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de akılalmaz olay! Hırsızdan şoke eden mesaj: Karım çok beğendi

Gelen mesajla şoke oldu: Karım çok beğendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.