Gurbetteki kardeşlerine kitap ulaştırıyorlar

ALİİA RAİMBEKOVA - Kahramanmaraşlı iş adamı Serdar Çetinkaya, 15 yıl önce geldiği Kazakistan'da sosyal medyadan yürüttüğü kampanya çerçevesinde Türkiye ile Kazakistan vatandaşlarının birbirlerine kitap hediye etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Almatı kentinde yaşayan Çetinkaya, sosyal medyada 19 bin üyesi olan medya grubunda yürüttüğü "Bir kitap da sen getir gurbetteki kardeşine" başlıklı kampanya çerçevesinde Türkiye ve Kazakistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde birbirlerine birer kitap hediye etmelerini sağlıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de açtığı ve Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden vatandaşların üyesi olduğu "Benim Yarim Türk" adlı sosyal medya grubunda insanların birbirlerine evrak gibi emanetleri getirip götürme konularında yardımcı olduklarına söyledi.

Grup üyelerinin Türkiye’den Kazakistan’a nasıl bir hediye getireceklerine dair sorularıyla karşılaştığına işaret eden Çetinkaya, hediye olarak kitap getirmenin faydalı olduğunu düşündüğünü ve iki ülke vatandaşlarının birbirine kitap hediye etmelerini içeren kampanyayı başlattığını dile getirdi.