HABER

Gurbetteki kardeşlerine kitap ulaştırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı iş adamı Serdar Çetinkaya, sosyal medyada yürüttüğü "Bir kitap da sen getir gurbetteki kardeşine" başlıklı kampanyayla Türkiye ve Kazakistan'daki vatandaşların karşılıklı kitap hediye etmelerine vesile oluyor - İş adamı Çetinkaya: - "Kampanya çerçevesinde Türkçeyi belli bir seviyeye kadar öğrenen Kazak öğrencilere, kültürümüzü daha iyi tanımaları, Türkçelerini daha da geliştirmeleri için romanları, hikayeleri, tarihsel yazıları, bilgilendirici kitapları ulaştırmaya devam edeceğiz"

ALİİA RAİMBEKOVA - Kahramanmaraşlı iş adamı Serdar Çetinkaya, 15 yıl önce geldiği Kazakistan'da sosyal medyadan yürüttüğü kampanya çerçevesinde Türkiye ile Kazakistan vatandaşlarının birbirlerine kitap hediye etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Almatı kentinde yaşayan Çetinkaya, sosyal medyada 19 bin üyesi olan medya grubunda yürüttüğü "Bir kitap da sen getir gurbetteki kardeşine" başlıklı kampanya çerçevesinde Türkiye ve Kazakistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde birbirlerine birer kitap hediye etmelerini sağlıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de açtığı ve Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden vatandaşların üyesi olduğu "Benim Yarim Türk" adlı sosyal medya grubunda insanların birbirlerine evrak gibi emanetleri getirip götürme konularında yardımcı olduklarına söyledi.

Grup üyelerinin Türkiye’den Kazakistan’a nasıl bir hediye getireceklerine dair sorularıyla karşılaştığına işaret eden Çetinkaya, hediye olarak kitap getirmenin faydalı olduğunu düşündüğünü ve iki ülke vatandaşlarının birbirine kitap hediye etmelerini içeren kampanyayı başlattığını dile getirdi.

Çetinkaya, kampanya çerçevesinde bugüne kadar Türkiye vatandaşlarının 3 bin civarında Türkçe kitabı Kazakistanlı kardeşlerine hediye ettiğini, Kazakistan'dan da Kazakça kitapları Türkiye'ye ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Topladıkları bazı kitapları Almatı'daki Türkçe kursların verildiği üniversitelere sunduğunu ifade eden Çetinkaya, "Kampanya çerçevesinde Türkçeyi belli bir seviyeye kadar öğrenen Kazak öğrencilere kültürümüzü daha iyi tanımaları, Türkçelerini daha da geliştirmeleri için romanları, hikayeleri, tarihsel yazıları, bilgilendirici kitapları ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Çetinkaya, kampanyanın hem Türkiye hem de Kazakistan vatandaşları tarafından ilgi gördüğünü, insanların Türkiye ve Kazakistan’da yasaklanan kitaplar hariç roman, hikaye, tarih, bilim ve diğer her türlü kitabı getirebileceklerini kaydetti.

Çetinkaya, kampanyayı Kazakistan geneline, ardından diğer Orta Asya ülkelerine yaymayı planladığını belirtti.

PARTNERCennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattıKaradeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı
Kalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyorKalitesiz araç farları görme oranını yarıya indiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı iş adamı Serdar Çetinkaya

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.