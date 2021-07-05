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  4. Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 Litre Sıvı Eroin Ele Geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 Litre Sıvı Eroin Ele Geçirildi

05.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son dönemde yakalanan rekor düzeydeki uyuşturuculara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin İran’la arasındaki sınır kapısı Gürbulak’ta 462 litre sıvı eroin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 Litre Sıvı Eroin Ele Geçirildi

Türkiye’de son dönemde yakalanan rekor düzeydeki uyuşturuculara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin İran’la arasındaki sınır kapısı Gürbulak’ta 462 litre sıvı eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’de bugüne dek ele geçirilen en yüksek sıvı eroin miktarına ilişkin açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı. Bakan Muş paylaşımında “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Mersin Limanı’nda da 1,5 tonun üzerinde kokain ele geçirilmiş ve bu da yakalanan en yüksek miktar olarak kayda geçmişti.

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