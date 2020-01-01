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  4. Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yeni yılın ilk saatlerinde, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı?nda şüpheli bulunan TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yeni yılın ilk saatlerinde, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı?nda şüpheli bulunan TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İran'dan Türkiye?ye gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR riskli olarak değerlendirildi. X- Ray taramasına sevk edilen TIR, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlenmesi üzerine arama hangarına alındı. Arama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine TIR'ın yakıt deposu söküldü. Yapılan incelemede, yakıt deposunun bir kısmının bal mumu ile kapatıldığı ve bu bölümde gizli bölmenin oluşturulduğu saptandı. Kesilerek açılan gizli bölümde, renkli kağıtlara sarılarak sıkıştırılmış paketler bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmeye saklanmış 85 paket içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazındaki analizinde eroin olduğu belirlendi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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