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Gürbulak'ta 15 kilometre TIR kuyruğu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı.

Selahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı. Günlerdir sınırda bekleyen sürücüler bayram öncesi sorunlarının çözülmesini istedi.

Doğubayazıt'a 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran ve diğer ülkelere geçmek için bekleyen TIR konvoyunun uzunluğu 15 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının giderek arttığı bölgede günlerdir araçları içerisinde İran tarafına geçmeyi bekleyen TIR sürücüleri, mağdur olduklarını söyledi. Sürücülerden Mehmet Andiç, "4 günden beri kuyruktayız. Ramazan sebebiyle iftarımızı yol kenarında açıyoruz. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Ailemizle bayram hayali kurarkan bayramı kuyrukta kutlayacağız" dedi. Kuyruğun her geçen gün biraz daha uzadığını söyleyen sürücü Hakan Eren de, yetkililerden sorunlarına çare bulunmasını istedi.

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