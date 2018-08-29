HABER

"Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet"in galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

Bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan "Gürbüz" karakterinin içine atıldığı macerayı anlatan film, yarın vizyona girecek - Filmin başrol oyuncusu, aynı zamanda senaristi Emre Mutlu: - "Çekimler benim açımdan zor geçti. Filmde bu kadar aksiyon sahnesi olacağını tahmin etmiyordum. Tabii biraz zorlandık ama çok eğlenceli bir setti. Herkese teşekkür ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan "Gürbüz" karakterinin içine atıldığı macerayı anlatan "Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet" adlı filmin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu, aynı zamanda senaristi Emre Mutlu, güzel bir komedi filmi yaptıklarını belirterek, "İnşallah halkımızın takdirine sunduktan sonra onlardan da aynı tepkiyi alırız diye ümit ediyorum." dedi.

Mutlu, insanların gülmeye ihtiyaç duyduğu yorumunda bulunarak, şöyle devam etti:

"Biz bunun için elimizden geleni yaptık. Umarım filmimiz hakettiği değeri bulur ve gerektiği şekilde değerlendirilir. Çekimler de benim açımdan zor geçti. Filmde bu kadar aksiyon sahnesi olacağını tahmin etmiyordum. Tabii biraz zorlandık ama çok eğlenceli bir setti. Herkese teşekkür ediyorum."

Oyuncu Hakan Bulut da filmde aksiyon ve komedinin bol olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Eğlencesi de bizim için bol oldu. Çok yorulduk, çok eğlendik. Bunun da bir şekilde ekrana yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin aynı başlıklı şarkısının sözlerini yazan müzisyen Yener Çevik de böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç, Bengi İdil Uras ve Serkan Şengül yer alıyor.

Yarın sinemaseverlerle buluşacak olan komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Roket Pizza adlı bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz (Emre Mutlu), çalıştığı restoranın müdürü olabilmeyi ve sözlüsü Aylin'le bir an önce evlenmeyi hayal etmektedir. Ancak Aylin'in kıskançlıkları, Gürbüz'ü canından bezdirmiştir. Yanlış hiçbir şey yapmadığına sözlüsünü ikna edebilmek için yakın arkadaşı Ferhat'ın önerisiyle bir gününün her anını kameraya kaydetmeye karar verir. Ancak yanlışlıkla bir cinayeti kaydeder, üstelik katiller kendisini görmüştür. Gürbüz, Ferhat'la birlikte başına sardığı beladan kurtulmaya çalışırken zorlu bir kovalamacanın ortasında kalır."

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralıYavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir'de, 'Adaletsizliğe Karşı Şiir' okunduİzmir'de, 'Adaletsizliğe Karşı Şiir' okundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama

Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!

Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

CHP'de sular durulmuyor!

CHP'de sular durulmuyor!

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.