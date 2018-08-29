"Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet"in galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan "Gürbüz" karakterinin içine atıldığı macerayı anlatan "Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet" adlı filmin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu, aynı zamanda senaristi Emre Mutlu, güzel bir komedi filmi yaptıklarını belirterek, "İnşallah halkımızın takdirine sunduktan sonra onlardan da aynı tepkiyi alırız diye ümit ediyorum." dedi.

Mutlu, insanların gülmeye ihtiyaç duyduğu yorumunda bulunarak, şöyle devam etti:

"Biz bunun için elimizden geleni yaptık. Umarım filmimiz hakettiği değeri bulur ve gerektiği şekilde değerlendirilir. Çekimler de benim açımdan zor geçti. Filmde bu kadar aksiyon sahnesi olacağını tahmin etmiyordum. Tabii biraz zorlandık ama çok eğlenceli bir setti. Herkese teşekkür ediyorum."

Oyuncu Hakan Bulut da filmde aksiyon ve komedinin bol olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Eğlencesi de bizim için bol oldu. Çok yorulduk, çok eğlendik. Bunun da bir şekilde ekrana yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.