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Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji yatırımı yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Natia Turnava, Gürcistan enerji sektörüne çok yakın tarihlerde 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ifade etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Natia Turnava, ülkenin enerji sektöründe yaklaşık 50 adet enerji projeye 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Turnava, başkent Tiflis'te Hükümet Binasında düzenlenen Gürcistan Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında son 6 ay içerisinde toplam 900 megavat kurulu güce sahip 50 ayrı proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Söz konusu 50 adet enerji projesi ile ilgili bazı anlaşma ve memorandumların imzalandığını, bir kısmı anlaşmaların ise çok kısa bir süre içinde imzalanacağını belirten Turnava, "Onların bir kısmı memorandum haline getirildi, diğer kısmın memorandumları da yakında tamamlanacak. Bu, çok yakında yansıtılacak yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni yatırımdır." dedi.

Turnava basın toplantısında yaptığı konuşmasında ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği çerçevesinde bu yıl içinde ülke genelinde 5 ayrı rüzgar slıkantralın inşaatını başlatacaklarını de dile getirdi.

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