Gürcistan'a ucuz telefon turizmi! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Geçtiğimiz aylarda Gürcistan'dan Türkiye'ye gelenler marketlerden alışveriş yapıp ülkelerine geri dönüyordu. Son zamanlarda ise bu durum tam tersine dönmüş durumda. Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler ucuz telefon alabilmek için Batum'a akın etti. Vatandaşlar Batum'a geçebilmek için saatlerce sırada beklemek zorunda kaldı. Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken Batum'da telefon stoğunun tükendiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN GÜRCİSTAN'A 'UCUZ TELEFON' TURİZMİ

Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlar, ucuz telefon alabilmek için Batum'a gidip sıraya giriyor. Telefon turizmi nedeniyle son günlerde Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk sınır kapısının girişinden başlıyor. 150 TL'lik harç pulu alıp ve bir form doldurduktan sonra vatandaşlar, Batum'a geçebiliyor.

"20 BİN TL İÇİN DEĞER"

Show Haber'in haberine göre Antalya'dan geldiğini belirten bir kişi, "İstanbul aktarmalı Rize'ye geldim, Rize'den iki tane dolmuşa bindim. Bayabi bir çile çektim ama 20 bin TL için değer" dedi.

TELEFON STOĞU TÜKENDİ

Bazıları o kadar yol gelmesine rağmen o kadar şanslı değildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Batum'da telefon stoğu tükendi.

TELEFON ALDIKTAN SONRA DA SIRADA BEKLEDİLER

Ayrıca, Batum'a girmek için saatlerce bekleyenler, telefon aldıktan sonra vergisini düşürmek için de saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

