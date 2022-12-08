HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gürcistan'a ucuz telefon turizmi! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Gürcistan'a ucuz telefon turizmi! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

08.12.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan'dan Türkiye'ye yaşanan alışveriş akını tersine döndü. İndirimli telefon almak isteyenler Gürcistan'a akın etti. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, saatlerce sırada bekleyerek Batum'a geçmeyi bekledi. Bu durum Batum'a telefon stoğunun tükenmesine de yol açtı. Bir vatandaş, Antalya'dan geldiğini belirterek "Bayabi bir çile çektim ama 20 bin TL için değer" diye konuştu.

Gürcistan'a ucuz telefon turizmi! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Geçtiğimiz aylarda Gürcistan'dan Türkiye'ye gelenler marketlerden alışveriş yapıp ülkelerine geri dönüyordu. Son zamanlarda ise bu durum tam tersine dönmüş durumda. Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler ucuz telefon alabilmek için Batum'a akın etti. Vatandaşlar Batum'a geçebilmek için saatlerce sırada beklemek zorunda kaldı. Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken Batum'da telefon stoğunun tükendiği belirtildi.

2

TÜRKİYE'DEN GÜRCİSTAN'A 'UCUZ TELEFON' TURİZMİ

Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlar, ucuz telefon alabilmek için Batum'a gidip sıraya giriyor. Telefon turizmi nedeniyle son günlerde Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk sınır kapısının girişinden başlıyor. 150 TL'lik harç pulu alıp ve bir form doldurduktan sonra vatandaşlar, Batum'a geçebiliyor.

Sınırdan gülerek geldi, torunlarına üst baş alıp Türkiye'den ayrıldı! Artvinliler duruma isyan etti Sınırdan gülerek geldi, torunlarına üst baş alıp Türkiye'den ayrıldı! Artvinliler duruma isyan etti

"20 BİN TL İÇİN DEĞER"

Show Haber'in haberine göre Antalya'dan geldiğini belirten bir kişi, "İstanbul aktarmalı Rize'ye geldim, Rize'den iki tane dolmuşa bindim. Bayabi bir çile çektim ama 20 bin TL için değer" dedi.

TELEFON STOĞU TÜKENDİ

Bazıları o kadar yol gelmesine rağmen o kadar şanslı değildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Batum'da telefon stoğu tükendi.

TELEFON ALDIKTAN SONRA DA SIRADA BEKLEDİLER

Ayrıca, Batum'a girmek için saatlerce bekleyenler, telefon aldıktan sonra vergisini düşürmek için de saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!
Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtıTürkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı
Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladıVakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Batum telefon

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

Peru'da OHAL ilan edildi

Peru'da OHAL ilan edildi

Göreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandı

Göreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.