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Gürcistan ara seçimler için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Gürcistan’da ara seçimler için halk sandık başına gidiyor.Gürcistan’da halk, 8 kentin belediye meclisi üyelerini, 5 kentin belediye başkanını ve başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesi milletvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Gürcistan’da ara seçimler için halk sandık başına gidiyor.
Gürcistan’da halk, 8 kentin belediye meclisi üyelerini, 5 kentin belediye başkanını ve başkent Tiflis’in Mtatsminda ilçesi milletvekilini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Yerel saatle sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri 20.00’de sona erecek.
Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, ülkenin Sagareco, Ahmeta, Adigeni, Ozurgeti, Çiatura, Tkibuli, Tskaltubo ve Zestafoni kentlerinde belediye meclisi seçimleri, Marneuli, Zugdidi, Çiatura, Hulo ve Zestafoni kentlerinde belediye başkanlığı ve Tiflis’in Mtatsminda ilçesinde ise bir milletvekili seçimi yapılıyor. Seçimler 402 bin 91 seçmenin kayıtlı olduğu 410 sandıkta yapılıyor. Seçimlerde 49 yerel kuruluştan 6 bin 139, 7 uluslararası kuruluştan 47 temsilci gözetmen olarak görevlendirildi.

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