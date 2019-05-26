HABER

Gürcistan bağımsızlığının 101’inci yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Gürcistan, bağımsızlığının 101’inci yıl dönümünü kutluyor.Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki bağımsızlık kutlamaları sırasında orduya yeni katılan 463 askerin 288’i Hürriyet Meydanı’nda, diğerleri de farklı yerlerde törenle yemin etti.

Gürcistan, bağımsızlığının 101’inci yıl dönümünü kutluyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki bağımsızlık kutlamaları sırasında orduya yeni katılan 463 askerin 288’i Hürriyet Meydanı’nda, diğerleri de farklı yerlerde törenle yemin etti. Törende konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, bağımsızlığın sürekli savunmayla kalıcı olacağını belirterek, “Sovyet düşüncesi hala hür bir Avrupa devleti olmamızın önünde bir engel olarak bulunuyor” dedi.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ise, Gürcistan’ın bağımsızlık hareketinin öncülerinden olan Merab Kostava’nın kabrine çelenk koyduktan sonra yaptığı konuşmada, “Merab Kostava bütün Gürcistanlıların vatanlarını nasıl sevmesi gerektiğine bir örnektir. Bugün yüzyıl önce olduğu gibi Gürcistan demokratik bağımsız bir Avrupa tipi ülkedir. Bugün Gürcistan Cumhuriyeti’nin doğum günüdür” dedi.
Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze de yaptığı konuşmada, “Ordumuz, büyük bir geleceği olan başarılı bir devletin göstergesidir” dedi.
Gürcistan’ın bağımsızlık günü, ülke genelinde gösteriler, müzik şovları ve eğitici oyunlarda coşkuyla kutlandı. Gürcistan milli marşı, ülkenin bağımsızlık anlaşmasının imzalandığı saat olan 17.10’de toplu taşıma araçları ve meydanlarda çalınacak.
İlk Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Rus İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrası Mayıs 1918’de kurulmuş ve Eylül 1921’de Rusya’nın işgaline kadar hüküm sürmüştü. Gürcistan, Sovyetler Birliği’nin 1981’de yıkılmasından 10 yıl sonra 1991’de yeniden bağımsızlığını kazandı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Ekipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi yenilemek için arılarla mücadele ettiEkipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi yenilemek için arılarla mücadele etti
GÜNCELLEME - Adana'da kayıp çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Adana'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.