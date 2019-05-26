Gürcistan bağımsızlığının 101’inci yılını kutluyor

Gürcistan, bağımsızlığının 101’inci yıl dönümünü kutluyor.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki bağımsızlık kutlamaları sırasında orduya yeni katılan 463 askerin 288’i Hürriyet Meydanı’nda, diğerleri de farklı yerlerde törenle yemin etti. Törende konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, bağımsızlığın sürekli savunmayla kalıcı olacağını belirterek, “Sovyet düşüncesi hala hür bir Avrupa devleti olmamızın önünde bir engel olarak bulunuyor” dedi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ise, Gürcistan’ın bağımsızlık hareketinin öncülerinden olan Merab Kostava’nın kabrine çelenk koyduktan sonra yaptığı konuşmada, “Merab Kostava bütün Gürcistanlıların vatanlarını nasıl sevmesi gerektiğine bir örnektir. Bugün yüzyıl önce olduğu gibi Gürcistan demokratik bağımsız bir Avrupa tipi ülkedir. Bugün Gürcistan Cumhuriyeti’nin doğum günüdür” dedi.

Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze de yaptığı konuşmada, “Ordumuz, büyük bir geleceği olan başarılı bir devletin göstergesidir” dedi.

Gürcistan’ın bağımsızlık günü, ülke genelinde gösteriler, müzik şovları ve eğitici oyunlarda coşkuyla kutlandı. Gürcistan milli marşı, ülkenin bağımsızlık anlaşmasının imzalandığı saat olan 17.10’de toplu taşıma araçları ve meydanlarda çalınacak.

İlk Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Rus İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrası Mayıs 1918’de kurulmuş ve Eylül 1921’de Rusya’nın işgaline kadar hüküm sürmüştü. Gürcistan, Sovyetler Birliği’nin 1981’de yıkılmasından 10 yıl sonra 1991’de yeniden bağımsızlığını kazandı.

