HABER

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze: "Venezuela’da her şeyin demokratik zaferle sonuçlanacağına eminim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:25 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Venezuela’daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi.Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, resmi Facebook sayfasında yaptığı canlı yayında Venezuela’daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze: "Venezuela’da her şeyin demokratik zaferle sonuçlanacağına eminim"

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Venezuela’daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi.
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, resmi Facebook sayfasında yaptığı canlı yayında Venezuela’daki her şeyin demokrasi ve demokratik zaferle sonuçlanacağına emin olduğunu söyledi. Bakhtadze, “Venezuela’da gerçekleşen olaylarda siyasi gücün uluslararası adalete karşı çıkmaması gerekir. Gürcistan daha geçen sene bu konuda yerini belli etti, Venezuela’da yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımadı” dedi.
Bakhtadze, “Biz, 2018’de Maduro rejiminin meşru olmadığını belirttik. Her ne kadar bu konu uluslararası politikada şu an çok popüler olsa da biz geçen yıl söyledik. Kuşkusuz bundan sonra arkadaşlarımız ve stratejik müttefiklerimiz bir karar verdi. Maduro’nun rejimi yıllardır hükümeti susturmaya devam ediyor. Bu yüzden biz gelişmiş dünya ile birlikteyiz. Gürcistan’ın işgal olunmuş topraklarını tanıyan Venezuela bir kez daha uluslararası adaletten çıktı. Venezuela’daki siyasi güç uluslararası adalete karşı çıkmamalı, yoksa bu çok ağır sonuçlanabilir. Venezuela’daki her şeyin demokrasi ve demokratik güçlerin zaferiyle sona ereceğine eminim” ifadelerini kullandı.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Adalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecekAdalar halkı sorunlarını yerli adayla çözecek
Kocaoğlu: "PM’den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım"Kocaoğlu: "PM’den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım"

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.