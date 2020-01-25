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Gürcistan Başbakanı Gakharia: “Gürcistan bu zor anlarda Türkiye’nin yanındadır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:14 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin, “Gürcistan bu zor anlarda Türkiye’nin yanındadır” dedi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından taziye mesajı yayınlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia Elazığ’da meydana gelen depreme ilişkin, “Gürcistan bu zor anlarda Türkiye’nin yanındadır” dedi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından taziye mesajı yayınlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Gakharia, “Türkiye’deki yıkıcı deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu zor anlarda Gürcistan Türkiye’yi destekliyor ve yanında duruyor” ifadelerine yer verdi.

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