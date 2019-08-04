Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine dikkat çeken Baran, Ankara’nın sağlık turizminde geldiği noktayı anlatarak “Gürcü kardeşlerimizi sağlık turizmi için Başkent’e bekliyoruz” dedi. Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin üçlü olarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticarete değinen Baran, “İhracatta 1.3 milyar dolar, ithalatta ise 233 milyon dolar ile Türkiye Gürcistan’la 1.5 milyar dolar ticaret hacmine sahip. Bu rakamı en kısa zamanda yukarılara taşımamız lazım” ifadelerini kullandı. Sağlık turizminin Ankara için çok önemli olduğunu söyleyen Baran, Başkent’in fiyat düzeyleri, hastane ve uzman doktor kalitesiyle sağlık turizminde başarılı olduğunu anlattı. Baran, “Gürcü kardeşlerimizi sağlık turizmi için Başkent’e bekliyoruz” diye konuştu. Baran, Ankara-Tiflis uçuşlarının sağlık turizmi açısından önemli olduğunu söyledi. Türkiye’den son yıllarda Gürcistan’a yatırımcıların yöneldiğine dikkat çeken Baran, Dünya Bankası’nın yayınladığı İş Yapma Kolaylığı listesinde Gürcistan’ın 6’ncı sırada yer alması nedeniyle Büyükelçiyi kutladı.

“Ankara’da sağlık hizmeti hem kaliteli hem uygun fiyatlı”

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava da konuşmasında, Irak, Azerbaycan ve Almanya’dan sonra Türkiye’ye gelerek sağlık hizmeti alan dördüncü ülke olduklarını anlattı. Janjgava, “İstanbul ile aynı kalitede sağlık hizmetini Ankara’da daha uygun fiyatlara alabiliyoruz. İstanbul’un alternatifi Ankara’dır. Bu noktada Ankara bizim için çok önemli bir şehir” dedi.

Ocak ayında başlayan Ankara-Tiflis direkt uçuşlarının iki ülke iş adamlarının ticaretini büyük oranda kolaylaştırdığını kaydeden Janjgava, “Şu an Tiflis-Ankara direkt uçuşlarında yüzde 70-80’lere varan bir doluluk oranına sahibiz. Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek daha aktif halde olmak istiyoruz. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Sizin sorununuz bizim sorunumuzdur” dedi.

Türkiye’nin Gürcistan için stratejik bir ülke olduğunu söyleyen Büyükelçi Janjgava, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın üçlü bir birlik olduğunu hatırlattı. Janjgava, dünya fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren bu üç ülkenin Tarım Bakanları’nın Ordu’da toplantı yapacağını söyledi.

İki ülke arasında büyük bir turizm potansiyeli olduğunu anlatan Janjgava, bir milyondan fazla Türk, iki milyona yakın Gürcü vatandaş ile toplamda üç milyon turistin iki ülke arasında seyahat ettiğini kaydetti. Janjgava, “2018’de 8,5 milyon turist ağırladık ülkemizde. Orta Asya’da bulunan Türk devletleri ile aranızdaki köprüyüz” açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Janjgava’nın ATO Başkanı Baran’ı ziyaretine, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ile Gürcistan Büyükelçiliği Müsteşarı Diana Malazonia eşlik etti.



