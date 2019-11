Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve Müsteşar Diana Malazonia, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Janjgava ve Memiş, İki ülkenin akraba bir millet olduğunun göstergesi haline gelecek, 2. Alâeddin Keykubat ve annesi Gürcü Hatun’un mezarı olduğu bilinen ve bu yönde tarihi kümbette kazıların sürdürüldüğü çalışma hakkında açıklamalarda bulundular.

Erzurum’a 10. kez geldiğini ve her sokağını, her taşını çok iyi bildiğini dile getiren Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum’un tarihini çok önemsediğini söyledi. Türkiye’nin Gürcistan için çok önemli bir ülke olmasının öncelikli sebebini, Kraliçe Tamara (Gürcü Hatun)’nın 2. Alaaddin Keykubat’ın annesi olmasına bağlayan Janjgava, iki ülke arasında tarihi ortaklıklar olduğunu belirtti.

‘Dünya tarihçilerini ilgilendiren bir araştırma söz konusu’

Janjgava, Pasinler’de tarihi kümbette, yürütülen kazı çalışmasında, mezar odalarında bulunan kemik ve diş örneklerinin 2. Alaaddin Keykubat ve annesi Gürcü Hatun’a ait olduğunun yapılacak araştırmalar sonucu netice kazanacağı hususunda, mezarın bulunduğu noktada Gürcistan arkeologlarının da araştırma yapacaklarını dile getirdi.