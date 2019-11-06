HABER

Gürcistan Büyükelçisi: Gürcü Hatun'un mezarını birlikte yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu ileri sürülen mezarı iki ülkenin birlikte inşa edeceğini belirtti.  Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Müsteşar Diana Malazonia ile birlikte geçen Ağustos ayında Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarı ziyaret etti.

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu ileri sürülen mezarı iki ülkenin birlikte inşa edeceğini belirtti.
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Müsteşar Diana Malazonia ile birlikte geçen Ağustos ayında Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarı ziyaret etti. Mezarda fotoğraf çeken Büyükelçi George Janjgava, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Gürcistan halkını kardeş gibi gördüklerini söyleyen Vali Memiş, yakın akrabalık ilişkileri bulunduğunu anlattı. Kendisinin de Karadenizli olduğunu ifade eden Memiş, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Göreve geldikten sonra Erzurum'u yaklaşık 10 kez ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi George Janjgava, kentin cami, tarih ve sokaklarını çok iyi bildiğini söyledi. "Ben de Karadenizliyim. Gürcü Lazım" diyen Janjgava, "Bende Karadeniz karakter tipi var. Her zaman şaka yapıyorum" dedi.
FACEBOOK'TA ROPÖRTAJ YAPTIM
Erzurum'a gelmeden önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta röportaj yaptığını ve herkesin Erzurum'da ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait mezarla ilgili sorular sorduklarını anlatan Janjgava, "Herkes bana soruyor, ne oldu nasıl oldu? Sadece bizimkiler değil, dünyanın her yerinden yabancılar gelecek. Bizim nüfus fazla değil ama Japonya, Güney Kore, Amerika, Avrupa, Arap ülkelerinden herkes görmek için buraya gelecek" diye konuştu.
Pasinler Ovaköy'deki mezarın Türk ve Gürcü tarihi için önemli olduğunu vurgulayan Janjgava, şunları söyledi:
"Tamara bizim büyük kraliçenin torunudur. O biliyorsunuz evlenmek için buraya geldi. Kraliçenin torunu Konya'da evlendi. Sonra eşi Sultan oldu. Oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat, Erzurum'da öldü. Annesi de ölünce vasiyet ederek oğlunun yanında toprağa verildi. Gürcü Hatun'un sizde de önemli bir yeri var. Kendisi Mevlana'nın arkadaşıdır. Konya'da kümbet yapımına sponsor oldu, yardım etti. Mezardan çıkarılan taş üzerinde yazı, kadın kemikleri var. Büyük ihtimalle burası Gürcü Hatun'un mezarıdır. Bu mezar iki ülke arasındaki ortaklık sembolu olarak çok önemli. İki gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda konu gündeme geldi. Mezarı beraber yapacağız. Ülkemizde kraliçe ailesine ait testler var. Bu konuda yardımcı olabiliriz."
ADLİ TIPLA İŞİ HIZLANDIRACAĞIZ
Ovaköy'deki mezarla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş ise, "Mezar koruma altına alındı. Bilimsel testler yapmamız gerekiyor. Mezarın Gürcü Hatun'a ait olup olmadığını bilihmsel olarak netleştirmeye çalışıyoruz. Karbon testleri için çalışmalar var. Adli Tıp Kurumu'yla görüştüm, konuyu hızlandırmak istiyoruz. Yüzde yüz netleştirmemiz lazım. Ama çok kuvvetle muhtemel tarihçiler ve antropologlar mezarın Gürcü Hatun'a ait olduğununu düşünüyor" dedi.
Vali Okay Memiş, ziyaret anısına Büyükelçi Janjgava'ya Oltu taşı tespih hediye etti. Memiş, Müsteşar Diana Malazoni'ye kar tanesi sembollü broş hediye ettiği sırada Büyükelçi Janjgava'nın 'bekar' uyarısı yapması üzerine 'uğur olsun' temennisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
BM, İldib’e 38 TIR ile insani yardım malzemesiBM, İldib’e 38 TIR ile insani yardım malzemesi
Rize'nin asırlık ninesiRize'nin asırlık ninesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.