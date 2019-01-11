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Gürcistan Cumhurbaşkanı maaşını bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı maaşını bağışlayacak

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, maaşını bir vakfa bağışlayacağını söyledi.

Zurabişvili, düzenlediği basın toplantısında, tüm maaşını yeni kurulacak ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak bir vakfa bağışlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanına bağlı "Yedek Fonu" vakfının iptal edildiği bilgisini paylaşan Zurabişvili, bu nedenle kendi girişimi ile yeni bir vakfın kurulacağını kaydetti.

Zurabişvili, "Sadaka ve yeni girişimlerin teşvik edilmesi gerekiyor, cumhurbaşkanı bu tür eylemlerin savunucusu olmalıdır. Bu yüzden kendi adıma ve kamuoyunun temsilcilerinin yardımlarıyla bir vakfın kurulmasına karar verdik. İlk olarak oraya kendi maaşımı ben göndereceğim, umarım diğerleri de beni takip edecek." dedi.

Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkilerin normalleştirilmesi ve diplomatik ilişkilerinin yenilemesi konusuna değinen Zurabişvili, mevcut durumda bu ilişkilerin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Gürcistan ile Rusya arasında 2008'deki Güney Osetya savaşının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Gürcistan'da 28 Kasım 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 59,54 oy olarak ülkenin tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Zurabişvili, 16 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlamıştı.

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