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Gürcistan'da domuz gribi kabusu! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

Gürcistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Ülkenin Acara Özerk Cumhuriyeti’nde iki kişi daha yaşamını yitirdi. Son iki ölümle birlikte Gürcistan’da, H1N1 gribinden ölenlerin sayısı 21’e yükseldi.

Gürcistan'da domuz gribi kabusu! Çok sayıda ölü var

Gürcistan'da domuz gribi virüsünün bu seferki kurbanlarının Türkiye sınırındaki Acara Özerk Cumhuriyeti sakinlerinden 2 kişi olduğu bildirildi. Yetkililer, gripten ölenlerin 48 yaşında bir kadın ve 33 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Yetkililer, kadının Batum Devlet Hastanesinde, erkeğin de tedavisi için götürüldüğü Trabzon’da hayatını kaybettiğini bildirdi. Son iki ölümle birlikte H1N1 gribinden ölenlerin sayısı 21’e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Aversi kliniğinin acil durum doktoru Hatuna Ebralidze, domuz gribi virüsü hastalığından acil durum ünitesine üç kişinin daha yerleştirildiğini söyledi.

DOMUZ GRİBİ İLACI DAĞITILACAK

11 Ocak’ta Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Davit Sergeenko, ülkesinde yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle tüm vatandaşlara ücretsiz domuz gribi ilacı dağıtılacağını duyurmuştu. Gürcistan’da yaklaşık 750 kişiye grip tedavisi uygulanırken, bu güne kadar H1N1 virüsünden 21 kişinin öldüğü biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi H1N1 Gürcistan

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