Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre Gürcistan'da Türkiye saatiyle 04.17'de bir deprem meydana geldi.

Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti ve büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü.

AFAD 4.6 DEDİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 04.17'de Gürcistan'ın Oni kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ardahan'ın Posof ilçesine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olduğu ve 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.





