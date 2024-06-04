Gürcistan'da şiddetli deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli panik yaşattı.

AFAD'ın verilerine göre deprem, bugün saat 01.03'te meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.14 kilometre olarak açıklandı.







