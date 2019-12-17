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Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği önemli sonuçlar verdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği ile bölgenin büyük bir enerji ve transit koridoru haline gelmesi önemli sonuçlar verdi" dedi.Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yurt dışındaki büyükelçiler konferansında konuşma yaptı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği ile bölgenin büyük bir enerji ve transit koridoru haline gelmesi önemli sonuçlar verdi" dedi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yurt dışındaki büyükelçiler konferansında konuşma yaptı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğine değinen Zalkaliani, “Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı işbirliği, bölgenin büyük bir enerji ve transit koridoru haline gelmesi önemli neticeler verdi” ifadelerini kullandı.
2019 yılının en önemli olaylarından birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) olduğunu belirten Zalkaliani, "Bu proje, doğal gaz için Avrupa ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve tedarik yollarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Transit ülke olarak Gürcistan da bu projeden faydalanacak” diye konuştu.
2019’da ülkesinin bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Zalkaliani, "Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’nın Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Ukrayna’ya yaptığı ziyaretler büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

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