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Gürcistan-Ermenistan sınır kapısı radyoaktif madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 22:36 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos’un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi.

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos’un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir” denildi.
Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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