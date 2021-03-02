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Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

02.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, muhalefetin istediği erken seçimlerin yapılmayacağını belirterek "Ülkede erken seçim talep etmek için meşru bir dayanak yok" dedi. Ancak ülkede gerginlik tırmanmış durumda, sokaklar durulmuyor.

Garibaşvili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in aracılığıyla muhalefetle dün yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Muhalefetin en önemli talebinin, erken seçim yapılması olduğunu hatırlatan Garibaşvili, erken seçimlerin yapılmayacağını söyledi.

Garibaşvili, erken seçim konusunun, hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek "Erken seçim konusundaki ilkeli tutumumuz değişmedi. Bu değişmeyen bir çizgi, ele alınmayan bir konudur. Ülkede erken seçim talep etmek için meşru bir dayanak yok." ifadelerini kullandı.

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Muhalefetle genel ve yerel seçimlerin reformları konusunda yapıcı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Garibaşvili, söz konusu diyaloğun gelecekte de demokratik bir ortamda sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasına ilişkin de Garibaşvili, Melia'ya yönelik yasal adımların atıldığını ve bu sürece müdahale etmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Garibaşvili, Melia'nın kefalet parasını ödemesi halinde serbest kalacağını söyledi.

PARLAMENTONUN KUŞATILMASINA TEPKİ

Melia'nın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerin sabah saatlerde Parlamento binasının çevresinde toplanarak milletvekillerinin parlamentoya girmesini engellemeye çalıştığını hatırlatan Garibaşvili, göstericilerin davranışlarını, yasa dışı olarak nitelendirdi.

Garibaşvili, diyalogun sürdürülmesi için muhalefeti yapıcı olmaya çağırdı.

GÜRCİSTAN'DAKİ SİYASİ GELİŞMELER

Ülkede muhalefet, 31 Ekim 2020'de yapılan seçimlerin şeffaf olmadığını öne sürerek seçimlerin yenilenmesini istiyor ve sokak protestolarını devam ettirerek meclise girmeyi reddediyor.

İktidar ise seçimlerin şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını belirterek muhalefeti meclise girmeye davet ediyor.

Muhalif Melia'nın geçen hafta gözaltına alınması ve tutuklanması, ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına yol açtı.

Muhalifler, Melia'nın serbest bırakılmasını da istiyor.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi krizin çözülmesi amacıyla tarafları dün müzakere masasında bir araya getirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkedeki çeşitli muhalefet partilerinin liderleri, Michel'in daveti üzerine, basına kapalı toplantıda görüştü.

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Gürcistan

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