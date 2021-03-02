Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Garibaşvili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in aracılığıyla muhalefetle dün yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Muhalefetin en önemli talebinin, erken seçim yapılması olduğunu hatırlatan Garibaşvili, erken seçimlerin yapılmayacağını söyledi.

Garibaşvili, erken seçim konusunun, hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek "Erken seçim konusundaki ilkeli tutumumuz değişmedi. Bu değişmeyen bir çizgi, ele alınmayan bir konudur. Ülkede erken seçim talep etmek için meşru bir dayanak yok." ifadelerini kullandı.

Muhalefetle genel ve yerel seçimlerin reformları konusunda yapıcı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Garibaşvili, söz konusu diyaloğun gelecekte de demokratik bir ortamda sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasına ilişkin de Garibaşvili, Melia'ya yönelik yasal adımların atıldığını ve bu sürece müdahale etmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Garibaşvili, Melia'nın kefalet parasını ödemesi halinde serbest kalacağını söyledi.