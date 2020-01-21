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  4. Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği eylem planı imzalandı

Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği eylem planı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği eylem planı imzalandı

TİFLİS (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili, iki ülkenin 2020'de savunma alanında gerçekleşecek iş birliğinin eylem planını imzaladı.

Hasanov resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından taraflar basına kapalı görüştü. Heyetler arası toplantıda Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma ve diğer alanlardaki iş birliği konuları ele alındı.

Toplantının ardından Hasanov ile Garibaşvili, iki ülkenin 2020'de savunma alanında gerçekleşecek iş birliğinin eylem planını imzaladı, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Garibaşvili, dost ve komşu ülke Azerbaycan ile iş birliği yapılmasına son derece büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Azerbaycan sadece komşumuz değil Azerbaycan bizim dost ülkemizdir." dedi.

İki ülke arasında yüz yıllar boyunca ilişkilerin mevcut olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, Gürcistan ile Azerbaycan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu hatırlattı.

Ülkeler arasında savunma alanındaki sağlam iş birliğinin bölgenin istikrar ve güvenliğine önemli katkı sağladığını kaydeden Garibaşvili, "Ülkem adına Azerbaycan devleti ve halkına Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hasanov ise Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki tarihsel ilişkilerine değinerek, iki ülke ve halkları arasında dostane ilişkilerin mevcut olduğunu vurguladı.

"Azerbaycan Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne tam destek vermekte." diyen Hasanov, Azerbaycan'ın da Gürcistan'dan uluslararası arenada toprak bütünlüğü desteği aldığını kaydetti.

Bugün iki ülkenin bu yıl için savunma alanındaki iş birliği konusunda bir ortaklık anlaşmasını imzaladıklarını dile getiren Hasanov, anlaşmanın ikili tatbikat ve eğitimleri de içerdiğini bildirdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov Gürcistan'da

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