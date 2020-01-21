Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği eylem planı imzalandı

TİFLİS (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili, iki ülkenin 2020'de savunma alanında gerçekleşecek iş birliğinin eylem planını imzaladı.

Hasanov resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından taraflar basına kapalı görüştü. Heyetler arası toplantıda Gürcistan ile Azerbaycan arasında savunma ve diğer alanlardaki iş birliği konuları ele alındı.

Toplantının ardından Hasanov ile Garibaşvili, iki ülkenin 2020'de savunma alanında gerçekleşecek iş birliğinin eylem planını imzaladı, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Garibaşvili, dost ve komşu ülke Azerbaycan ile iş birliği yapılmasına son derece büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Azerbaycan sadece komşumuz değil Azerbaycan bizim dost ülkemizdir." dedi.

İki ülke arasında yüz yıllar boyunca ilişkilerin mevcut olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, Gürcistan ile Azerbaycan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu hatırlattı.