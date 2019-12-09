Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Maisuradze: "MÜSİAD herkes için çok önemli partnerdir"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası ve Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Ekaterine Maisuradze, "MÜSİAD sadece benim için değil herkes için çok önemli bir partnerdir." dedi.

Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan İş Kadınları Derneği ile MÜSİAD Tiflis Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD Tiflis Şubesi'nde düzenlenen imza törenine MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Maisuradze ve MÜSİAD Tiflis Şubesi yetkilileri katıldı.

İş birliği protokolünü AA muhabirine değerlendiren Maisuradze, Gürcistan'da ve dünyanın çeşitli noktalarında iş kurmak isteyenlere destek verdiklerini kaydederek, bugün MÜSİAD ile imzalanan protokolün bu açıdan son derece önemli olduğunu belirtti.

"MÜSİAD bizim için dünya çapında herhangi bir ülkede iş yapmak isteyen girişimcilere yardım etmemiz için bir garantidir." diyen Maisuradze, özelikle Asya ve Afrika'da MÜSİAD ile etkili iş birliği yapmak için söz konusu anlaşmanın yapılmasının önemini vurguladı.