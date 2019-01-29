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Gürcistan, Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Gürcistan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı.Gürcistan Dışişler Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Nicolas Maduro’yu ülkenin meşru cumhurbaşkanı olarak görmediği ve 20 Mayıs 2018’de Venezuela’da gerçekleştirilin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı bildirildi.

Gürcistan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı.
Gürcistan Dışişler Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Nicolas Maduro’yu ülkenin meşru cumhurbaşkanı olarak görmediği ve 20 Mayıs 2018’de Venezuela’da gerçekleştirilin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı bildirildi. Açıklamada, "Uluslararası topluluğun sorumlu bir üyesi olarak Gürcistan, haksız ve demokratik olmayan bir ortamda gerçekleştirilen Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyor. Bu bağlamda Gürcistan uluslararası topluluğunun Venezuela hükümetine hukukun üstünlüğüne uyma ve meşru olarak seçilen Ulusal Meclisin görevlerini tanıma çağrısına katılıyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Gürcistan, Venezuela’da geçici bir hükümet oluşturma ve ülkenin demokratik dönüşümünü, hukukun üstünlüğünün yenilenmesini ve insan haklarının korunmasını teşvik etme çabalarını tam olarak desteklemektedir. Gürcistan, Venezuela’daki süreçlerin ülke anayasasına tam olarak uygun ve barışçıl bir şekilde yürütülmesini ve Venezuela halkına adil ve özgür bir ortamda bir seçim yapma fırsatı tanımasını umut ediyor" denildi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan, Guaido’yu geçici bir başkan olarak tanıyor ve Venezuela halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini memnuniyetle karşıladı" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yerine Juan Guaido’yu cumhurbaşkanı olarak tanıyan ülkeler arasında ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Paraguay, Ekvador, Kosta Rika, Guatemala ve Amerikan Devletleri Örgütü yer alıyor.

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