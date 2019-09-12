HABER

"Gürcistan NATO'ya katılmaya hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze: - "Gürcistan NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır" - NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Madeleine Moon: - "Gürcistan hep aklımızda ve asla unutmayız"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, ülkesinin NATO üyeliği konusunu gündeme getirerek, "Gürcistan, NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon, beraberindeki heyetle başkent Tiflis'te Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze ile bir araya geldi.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve diğer ülkelerin yetkililerin de katıldığı toplantıda, NATO-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Talakvadze, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunu gündeme getirerek, "Gürcistan, NATO'ya katılmak için stratejik olarak hazırdır." diye konuştu.

Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşanan toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Talakvadze, demokrasiyi güçlendirerek, işgalin sona ermesi ve barış yoluyla ülkenin birleşmesi için vatandaşlarla beraber ortak çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Moon ise NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek verdiğini kaydederek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini biliyoruz ve ülkenizin birleşmesi arzunuzu destekliyoruz. Gürcistan hep aklımızda ve asla unutmayız." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya'nın, dünyanın çeşitli ülkelerinde iç işlere karışma girişiminde bulunduğunu ifade eden Moon, buna karşı mücadele vermek için herkesin ortak çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Moon, NATO ile entegrasyonun zor bir yol olduğunu ve bu yolda reformların uygulanması gerektiğini vurgulayarak Gürcistan'a her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Değişen avlanma derinliği yasağı tartışmasıDeğişen avlanma derinliği yasağı tartışması
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: Ölü ve yaralılar varTeröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO PA Başkanı Madeleine Moon Gürcistan'da

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.