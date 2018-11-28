Gürcistan Sandık Başında

Gürcistan’ın iki eski dışişleri bakanı Çarşamba günü (28 Kasım) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda birbirlerine karşı yarışıyor. Gürcistan’da sistem değişikliği nedeniyle cumhurbaşkanı son kez halk tarafından seçiliyor. Rusya’nın güneyinde yer alan yaklaşık 4 milyon nüfuslu Gürcistan’da parlamenter cumhuriyet sistemine geçiliyor. Başbakanın ülkedeki en fazla siyasi güç sahibi yetkili haline gelmesiyle beraber cumhurbaşkanın yetkilerinde ciddi anlamda azalma oldu. Yeni seçilecek olan cumhurbaşkanının altı yıllık görev süresi bittikten sonra, gelecekte cumhurbaşkanları artık temsilciler tarafından seçilecek. Yerel saatle sabah 8’de başlayan oylama akşam 8’de sona erdi. Her ne kadar bu seçimler çok fazla önemsenmiyor olsa da, iktidardaki Gürcü Rüyası partisi için kritik bir sınav olarak nitelendiriliyor. Parti, mali servetini Rusya’da kazanan milyarder Bidzina İvanişvili tarafından yönetiliyor. Gürcü Rüyası partisi, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Birleşik Ulusal Hareketi Partisi’nin önüne geçtiği 2012 yılından bu yana iktidarda. İvanişvili 2012-2013 yılları arasında kısa bir süreliğine başbakanlık görevini üstlendi ve o dönemden beri Gürcistan siyasetinde öncü rolünde.

İkinci tur oylamada Salome Zurabişvili Gürcü Rüyası tarafından desteklenirken, Grigol Vaşadze ise Birleşik Ulusal Hareketi’nin dahil olduğu koalisyonun tercihi konumunda. Seçimlerin geçen ay düzenlenen ilk turunda Zurabişvili yüzde 39 oranında oy toplarken, Vaşadze ise yüzde 38’de kaldı. 66 yaşındaki Zurabişvili Fransa doğumlu. 2004 yılında Gürcistan Dışişleri Bakanı olmasının öncesinde Gürcistan’ın Fransa büyükelçisiydi. Gürcü halkı arasında Zurabişvili’nin yurtdışıyla olan bağlantılarına şüpheyle yaklaşanlar ve 2008 yılında Rusya’yla yaşanan askeri çatışmanın Gürcistan tarafından başladığı yönündeki görüşlerini eleştiren kesimler bulunuyor. Muhalifleri Zurabişvili’yi Rusya yanlısı bir aday olarak nitelendiriyor ancak hem Zurabişvili hem de Gürcü Partisi yetkilileri bu iddiayı ısrarlı bir şekilde reddediyor. Zurabişvili ülkesinin Avrupa Birliği’yle ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesinde kendisinin yurtdışıyla olan sağlam bağlantılarının büyük katkısı olacağını savunuyor.

Konuya ilişkin olarak, Zurabişvili, “Fransa’da diplomatik görevde bulunmak benim için aynı zamanda Gürcistan’a hizmet etmek anlamına geliyordu. Herkes benim ülkesi için savaşan bir Gürcü olduğumu biliyordu. Ve ben de bağımsızlık ve özgürlüğün bedelini çok iyi bilen biriyim çünkü ataları bağımsızlık ve özgürlük uğruna hayatlarını feda etmiş bir neslin çocuğuyum” dedi. Diğer taraftan, 2008-2012 yılları arasında Gürcistan Dışişleri Bakanı olan 60 yaşındaki Vaşadze Güney Osetya ve Abhazya üzerinde kontrolü barışçıl bir şekilde yeniden ele geçirme vaadinde bulundu. Gürcistan bu iki bölgenin kontrolunu on yıl önce Rusya’yla yapılan savaşın ardından tamamen kaybetmişti. Savaş dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili’nin Güney Osetya üzerinde yeniden egemenlik sağlamaya yönelik başarısız girişimi sonrasında patlak vermişti. 2015 yılında Gürcü vatandaşlığından menedilen ve yetkiyi kötüye kullanma suçundan hüküm yiyen Saakaşvili için af çıkaracağı sözünü de veren Vaşhadze, “Gürcistan birçok imparatorluğun elinden sağ kurtuldu. Şu anki Rus imparatorluğundan da kesinlikle sağ çıkacaktır” dedi.