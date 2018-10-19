"Gürcistan Ulusal Balesi" Bursa'da sahne aldı

Gürcistan Milli Halk Dansları Topluluğu (Georgian National Ballet Sukhishvili), Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterinin ilk gününde uzun kuyruklar oluştu.
5 kıta, 100 ülkede, 300 turne ve 10 bin performans sergileyerek 65 milyon seyirciye ulaşan Gürcistan Milli Halk Dansları Topluluğu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Gürcü halkının yaşam mücadelesini ve kahramanlık hikayelerini yöresel kostümler ile koreografilerle yaklaşık iki saatlik performansla ortaya koyan dansçılar, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda Bursalı izleyicileri selamlayan grup, uzun süre alkışlandı.
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