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Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 08:39 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerinin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin çilesine bugünlerde soğuk ve karlı hava eklendi. Kilometrelerce TIR kuyruğunun oluştuğu Artvin’in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde sürücüler soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu eziyetine bu kez kar ve soğuk havada eklenince TIR sürücüleri isyan etti.

Önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde TIR'lar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladılar. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oldu.

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"HER İKİ ÜLKE TOPU BİRBİRİNE ATIYOR, ARADA ÇİLEYİ BİZ ÇEKİYORUZ"

37 senedir TIR sürücülüğü yapan Recep Çillioğlu, yaptığı açıklamada ”Avrupa’ya çalışıyorum ama sadece bu gümrükte böyle sorun yaşıyoruz. Beklememizin nedenini sorduğumuzda ise, her iki ülkede bir birine suç atıyor. Türkiye’ye soruyoruz ’Gürcüler çalışmıyor’ diyorlar. Gürcülere soruyorum ’Türkler çalışmıyor’ diyorlar. Arada sıkıntıyı çileyi bizler çekiyoruz. Kar kış içinde TIR'cılar mağdur” dedi.

Dört gündür yollarda, 17 saattir Gümrük kapısında sırada olduğunu ifade eden TIR sürücüsü Serkan Onur ise ”Hayatımız evimiz gecemiz gündüzümüz, yememiz içmemiz TIR'ın içi oldu. Daha ne kadar beklerim bilmiyorum. Ama beklemek TIR'cının kaderinde var sanırım” diye konuştu.

Bursa’dan, Rusya’ya yedek parça götüren Doğan Karaduman ise ”5 gündür yollardayım. Gümrük binamız yeni yapıldı. Gayet güzel ama park alanı yeterli olmadığından bu beklemeler yaşanıyor. Bizde yol kenarında sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Yetkililer bu soruna bir an önce çözüm bulur diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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