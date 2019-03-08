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Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı gönderildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat’ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan’a 100 bin doz KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısını teslim etti.Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat’ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan’a toplam 100 bin doz KKK aşısı (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat’ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan’a 100 bin doz KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısını teslim etti.
Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat’ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Gürcistan’a toplam 100 bin doz KKK aşısı (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) gönderdi. Türkiye sınırları içerisinde ATS (Aşı Takip Sistemi) ile canlı olarak ısı takibi yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı’ndan Tiflis’e ulaştırıldı. Her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra aşılar Gürcü yetkililere teslim edildi.
Teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığından teşekkür mektubu geldi. Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’ye hitaben Gürcü mevkidaşı Zaza Bokhua tarafından yazılan mektupta, Türkiye’nin bölgede Gürcistan’ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu ifade edildi. Mektupta, ’’Her acil durumda Gürcistan’ın yardımına koşan Türkiye’ye ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacımızı da ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz’’ ifadeleri yer aldı.

Avrupa’da son 1 yılda 82 bin 560 kişi kızamığa yakalandı
Son dönemde dünya genelinde artış gösteren kızamık vakalarından Avrupa ülkeleri de büyük oranda etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa bölgesinde son 1 yılda 82 bin 560 kişi kızamığa yakalandı. Bu sayı 2016 yılına göre 15 kat, 2017 yılına göre ise 3 kat daha fazla. Bölgede bu boyutta bir salgın olmasına ve doğu-batı geçiş güzergahında bulunmasına rağmen Türkiye bu salgından aynı ölçüde etkilenmedi. Bunun en önemli sebebi, aşı başta olmak üzere koruyucu hekimlik tedbirlerinin güçlü şekilde uygulanması oldu.
Bölgedeki salgın risklerini yakından takip eden Sağlık Bakanlığı, sınır ötesinde de koruyucu sağlık hizmetlerine katkıda bulunarak ülkemize yönelebilecek tehlikelere karşı önlem alıyor. Türkiye, dünyada devlet eliyle en yaygın bağışıklama programına sahip ülkelerden biri. Ülkemizde 13 hastalığa karşı rutin aşılama programı yürütülüyor. Aşılama oranı yüzde 96 seviyesinde. Öte yandan düzensiz göçle Türkiye’ye gelen ve kamp içinde ya da dışında bulunan göçmenler de ulusal aşı takvimine uygun olarak aşılanıyor.

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