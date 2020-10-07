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Gürcistan’a 2 İHA düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Kakheti bölgesine 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.35-18.45 sularında Kakheti bölgesinde yer alan Kvareli kentinin Ubadno köyüne ve aynı bölgede yer alan Sagareco kentinin Sanavardo köyüne toplam 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğüne yönelik rapor alındığı belirtildi.

Gürcistan’ın Kakheti bölgesine 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.35-18.45 sularında Kakheti bölgesinde yer alan Kvareli kentinin Ubadno köyüne ve aynı bölgede yer alan Sagareco kentinin Sanavardo köyüne toplam 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğüne yönelik rapor alındığı belirtildi. Açıklamada kimsenin yaralanmadığı aktarılarak, “İçişleri Bakanlığı hemen soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetleri her iki yere de seferber edildi, gerekli önlemler alındı” denildi.

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