Gürcistan'a 36 yaşında Parlamento Başkanı oldu

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 4 gün önce başlayan protestoların ardından görevinden istifa eden Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine iktidar partisi Gürcü Hayalinin lideri 36 yaşındaki Arçil Talakvadze seçildi.

Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumunda, Rus heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının makamından konuşma yapmasının ardından çıkan protestolar nedeniyle görevinden istifa eden Kobakhidze'nin yerine yeni başkan seçimi için parlamentoda oturum düzenlendi.

Kapalı oylamaya muhalefet partilerinden Avrupalı Gürcistan ile Birleşik Ulusal Hareketinin milletvekilileri katılmadı.

Toplam 150 sandalyesi bulunan parlamentodaki oylamaya 96 milletvekilinin katıldığı ve herkesin Talakvadze'ye oy verdiği bildirildi.

Yeni başkan olarak seçilen 1983 doğumlu Talakvadze, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Tiflis'te devam eden protestolara değindi.