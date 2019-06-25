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Gürcistan'a 36 yaşında Parlamento Başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Gürcistan'da protestoların ardından 21 Haziran'da görevinden istifa eden Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine 36 yaşındaki Arçil Talakvadze seçildi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 4 gün önce başlayan protestoların ardından görevinden istifa eden Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine iktidar partisi Gürcü Hayalinin lideri 36 yaşındaki Arçil Talakvadze seçildi.

Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumunda, Rus heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının makamından konuşma yapmasının ardından çıkan protestolar nedeniyle görevinden istifa eden Kobakhidze'nin yerine yeni başkan seçimi için parlamentoda oturum düzenlendi.

Kapalı oylamaya muhalefet partilerinden Avrupalı Gürcistan ile Birleşik Ulusal Hareketinin milletvekilileri katılmadı.

Toplam 150 sandalyesi bulunan parlamentodaki oylamaya 96 milletvekilinin katıldığı ve herkesin Talakvadze'ye oy verdiği bildirildi.

Yeni başkan olarak seçilen 1983 doğumlu Talakvadze, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Tiflis'te devam eden protestolara değindi.

Protestoların ilk gününde göstericiler ile emniyet güçleri arasında çıkan arbede ve gerilimden muhalefeti sorumlu tutan Talakvadze, halkın halkı olarak Rus milletvekili Gavrilov'a tepki gösterdiğinin altını çizdi.

Talakvadze, protestolarda muhalefetin halkı agresif adımları atmaya çağırdığını savundu.

- Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan hükümeti, Gavrilov'un başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak 4 gün önce başlayan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını bugün kabul etmişti.

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Parlamento Başkanı Kobakhidze, 21 Haziran'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine dönmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’daki Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 21 Haziran'da imzalamıştı.

Kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici yasaklandı.

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