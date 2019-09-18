HABER

Gürcistan’a çalışmaya en çok Türk vatandaşları geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Gürcistan’a çalışmaya gelen yabancı uyruklular arasında en çok Türk vatandaşlarının yer aldığı açıklandı.Gürcistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2019 ocak-temmuz ayları arasında, 124 ülkeden gelen 10 bin 573 yabancı uyruklunun Gürcistan’da çalıştığı belirlendi.

Gürcistan’a çalışmaya gelen yabancı uyruklular arasında en çok Türk vatandaşlarının yer aldığı açıklandı.
Gürcistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2019 ocak-temmuz ayları arasında, 124 ülkeden gelen 10 bin 573 yabancı uyruklunun Gürcistan’da çalıştığı belirlendi. Gürcistan’a çalışmak içi gelen yabancı uyrukluların belirtildiği listede Türk vatandaşlarının 2 bin 539 kişiyle ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Diğer 10 ülke ise sırasıyla şöyle:
Azerbaycan bin 210 kişi, Ukrayna bin 181, Rusya 964 kişi, İran 832 kişi, Çin 818 kişi, Ermenistan 469 kişi, Hindistan 362 kişi, Kazakistan 205 kişi, Belarus 176 kişi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Mezunlar 24 yıl sonra buluştuMezunlar 24 yıl sonra buluştu
Damada yapmadıklarını bırakmadılarDamada yapmadıklarını bırakmadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.