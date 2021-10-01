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Gürcistan’a Dönen Saakaşvili Gözaltında

01.10.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Cumhurbaşkanı Mikail Saakaşvili'nin Gürcistan’a döndükten sonra tutuklandığı açıklandı. Açıklama Başbakan Irakli Garibaşvili’den geldi

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mikail Saakaşvili'nin ülkeye döndükten sonra tutuklandığını açıkladı.

Görevi kötüye kullanmaktan gıyabında hüküm giyen ve son yıllarda Ukrayna'da yaşayan Saakaşvili'nin tutuklanması, Cumartesi günü yapılacak ulusal belediye seçimleri öncesinde Gürcistan'a geri döndüğünü Facebook'ta yayınlamasından yaklaşık 18 saat sonra geldi.

Hükümet ilk açıklamasında Saakaşvili’nin ülkeye döndüğü haberlerinin doğru olmadığını bildirmişti.

Mikail Saakaşvili, bir önceki cumhurbaşkanı olan eski Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze'yi istifaya zorlayan Gül Devrimi gösterilerinde iktidara gelmişti.

2003'te Gürcistan'ın Gül Devrimi'ne önderlik eden siyasetçi, görevini kötüye kullanıldığı suçlamalarını siyasi güdümlü olduğunu öne sürerek reddediyordu.

Saakaşvili 2004 ile 2013 yılları arasında cumhurbaşkanıydı ve Gürcistan'da yaygın görülen yolsuzluklara karşı gösterdiği yoğun çabalarıyla tanınıyordu. Ancak Gürcüler Saakaşvili’nin otoriter eğilimleri ve değişken davranışları nedeniyle giderek rahatsız oldular.

Saakaşvili, aday olamadığı 2013 seçimlerini muhalefetteki Gürcü Rüyası partisinin adayı kazandıktan kısa bir süre sonra ülkeyi terk etti.

2018'de Gürcistan mahkemeleri Saakaşvili’yi suçlu buldu ve altı yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.

Saakaşvili, Ukrayna'ya taşındı ve yolsuzlukla boğuşan Odesa bölgesinin valisi oldu. Gürcistan vatandaşlığından çıkarak, Ukrayna vatandaşlığına geçti. Ancak, dönemin Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile anlaşamadı, görevinden istifa etti ve Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldı.

2017'de zorla Ukrayna'ya geri döndü, ancak sonunda Polonya'ya sınırdışı edildi. Poroşenko'nun halefi Volodimir Zelenskiy iktidara geldikten sonra, Saakaşvili Ukrayna'ya döndü ve yolsuzlukla mücadelede en üst pozisyona seçildi.

Saakaşvili, bu hafta başlarında, "ülkeyi kurtarmaya" yardımcı olmak için hapse atılmasına rağmen Cumartesi günkü yerel seçimler için Gürcistan’a gitmeyi planladığını açıklamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı, bugün de sosyal medyada Gürcistan'a döndüğünü söyledi ve destekçilerini muhalefete oy vermeye ve Pazar günü başkent Tiflis'in kalbinde miting yapmaya çağırdı.

Daha sonra, Gürcistan'ın Batum şehri olduğunu söylediği yerden gece çekilen bir video yayınlayan Saakaşvili, "Herkes sandığa gidip oy vermeli ve 3 Ekim'de Özgürlük Meydanı'nı doldurmalıyız. 100.000 kişi olursa bizi kimse yenemez" dedi.

Mihail Saakaşvili "Görüyorsunuz, buraya gelmek için her şeyi, hayatımı, özgürlüğümü, her şeyi riske attım. Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin" diye konuştu.

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