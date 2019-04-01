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Gürcistan’a kar yağdı yollar kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu.Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafik ulaşıma kapandı.
Öte yandan Gürcistan’da etkili olan elverişsiz hava koşulları ülkenin bazı bölgelerinde hasara neden oldu. Gürcistan Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın İmereti bölgesinde bulunan 17 evin çatısında hasara neden olduğu açıklandı.
Meteoroloji yetkilileri, Gürcistan’da hava durumundaki dengesizliğin 5 Nisan’a kadar devam edeceğini bildirerek, 3 Nisan’dan itibaren ise hava sıcaklıklarında artış gözlemleneceğini açıkladı.

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