Gürcistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

TİFLİS (AA) - Türkiye Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir etkinlik düzenlendi.

Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen programa Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, Türk vatandaşları, Gürcü Türkologlar ve çok sayda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan Yazgan, 19 Mayıs'ı Gürcistan'daki Türk toplumunun temsilcileri ile kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Atatürk'ün modern ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini attığını kaydeden Yazgan, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık için zor yollardan yürüdüğünü belirtti. Yazgan, "Belirli sınırlar içerisinde, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait olan bağımsız bir devlet kurma girişiminin ve bunu sürdürmenin ne kadar zor olduğunu yaşadıkça idrak ettik." dedi.

Bugünkü bayramın anlamını daha iyi hissetmek için gençlerin ve öğrencilerin Atatürk'ün eseri olan Nutuk'u okuması çağrısında bulunan Yazgan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yaptığını en iyi kendisinin Nutuk'ta anlattığını gördüm." şeklinde konuştu.