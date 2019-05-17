Gürcistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

TİFLİS (AA) - Türkiye Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir etkinlik düzenlendi.
Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen programa Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, Türk vatandaşları, Gürcü Türkologlar ve çok sayda davetli katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan Yazgan, 19 Mayıs'ı Gürcistan'daki Türk toplumunun temsilcileri ile kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Atatürk'ün modern ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini attığını kaydeden Yazgan, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık için zor yollardan yürüdüğünü belirtti. Yazgan, "Belirli sınırlar içerisinde, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait olan bağımsız bir devlet kurma girişiminin ve bunu sürdürmenin ne kadar zor olduğunu yaşadıkça idrak ettik." dedi.
Bugünkü bayramın anlamını daha iyi hissetmek için gençlerin ve öğrencilerin Atatürk'ün eseri olan Nutuk'u okuması çağrısında bulunan Yazgan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yaptığını en iyi kendisinin Nutuk'ta anlattığını gördüm." şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılan Gürcü Türkologlara Türk-Gürcü ilişkilerinin geliştirilmesine sağladıkları büyük katkılar için teşekkür eden Yazgan, "Gürcistan'da Gürcü gençleri ile Türkiye arasında Türkçe bağını kuran okutman, öğretmen, akademisyenlere, bu bağı kuvvetlendiren Türk ve Gürcü gençlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bugünlerde de çeşitli alanlarda bağımsızlık mücadelesi verdiğini, yurt dışından gelen çeşitli dezenformasyon ve propagandalara karşı mücadeleyi sürdürdüğünü anlatan Yazgan,"Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve mücadele arkadaşları tarafından müthiş bir fedakarlıkla açılan bu yolda devam ediyor, görev bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Yazgan'ın konuşmasının ardından Gürcistan'ın çeşitli üniversitelerinde düzenlenen bir yarışma kapsamında Türkçe eserleri Gürcü diline çeviren başarılı Gürcü öğrenciler ödüllendirildi.
Programın sonunda Tiflis İlia Devlet Üniversitesi öğrencileri Türkçe ve Gürcüce şarkılar söyledi.
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