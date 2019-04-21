Gürcistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları ile Tiflis 178. Kamu Okulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinin (GÜRTİAD) destekleriyle yapılan kutlama programına Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve çok sayda davetli katıldı.

Büyükelçilik binasındaki etkinliğin açılışında konuşan Yazgan, herkesin bayramını kutlayarak "Hepimizin evi olan Tiflis'te, tüm Türk vatandaşlarının evi olan Büyükelçilikte sizinle bir araya gelmekten çok mutluyuz." dedi.

Kutlamaların Tiflis'te 24 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirten Yazgan, "Biz bu sevincimizi Gürcü dostlarımızla da paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Yazgan, "Biz bugünüz, geçmişiz. Bize bu Cumhuriyet'i kanlarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle hediye eden atalarımızdan devraldık ve bizim geleceğimiz orada." ifadelerini kullandı.