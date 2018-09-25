Gürcistan'da AKPM oturumu

TİFLİS (AA) - Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, "Demokrasi, özgürlük ve hoşgörü, kültürümüzün bir parçasıdır." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi'nin oturumu Tiflis'te başladı.

Kobakhidze, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Tiflis'te böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Avrupa Konseyi ve AKPM'nin temel aldığı tüm değerlere saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve özgürlüğünün ülkesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kobahkidze, "Demokrasi, özgürlük ve hoşgörü kültürümüzün bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşamasına rağmen demokrasi değerlerini geliştirdiğini kaydederek, "İki tarihi bölgemizin (Abhazya ve Güney Osetya) Rusya tarafından işgal edilmesine rağmen ülkemiz ilerliyor, gelişiyor. Sadece demokratik değerler konusunda değil, ekonomik sistemlerin güçlendirilmesi açısından da ön sıralardayız. Bu başarından gurur duyuyoruz." dedi.

