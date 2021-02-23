Gürcistan’da ana muhalefet lideri gözaltında

Gürcistan polisi, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi’nin (UNM) genel merkezine baskın düzenleyerek partinin genel başkanı Nika Melia’yı gözaltına aldı.

Gözaltı operasyonunu engellemeye çalışan destekçileri, Melia’nın bulunduğu odanın önüne barikat kurarken, diğer muhalefet taraftarları parti merkezi önünde polisle çatıştı. Göstericilere karşı biber gazı kullanılırken, polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Melia’nın gözaltına alınmasının ardından yüzlerce gösterici muhalif liderin serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için hükümet binaları önünde protesto eylemleri başlattı.

Gürcistan medyasında yer alan haberlere göre, Melia liderliğindeki UNM, 26 Şubat’ta daha büyük çaplı bir protesto yürüyüşü düzenlenmesi için çağrı yaptı.

Melia’nın gözaltına alınması ABD ve AB tarafından kınandı. Tiflis’teki ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Melia’nın gözaltına alınmasının yarattığı derin kaygı ve Gürcistan hükümetinin itidal ve diyalog çağrılarını görmezden gelmesi konusunda duyulan üzüntü dile getirildi.