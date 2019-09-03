HABER

Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin istifa etmesi sonrası yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın iktidar tarafından aday gösterilmesi protesto edildi.Gürcistan’da dün Başbakanlık görevinden istifa eden Mamuka Bakhtadze’nin yerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterildi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin istifa etmesi sonrası yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın iktidar tarafından aday gösterilmesi protesto edildi.
Gürcistan’da dün Başbakanlık görevinden istifa eden Mamuka Bakhtadze’nin yerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterildi. Gakharia’nın adaylığını uygun görmeyen vatandaşlar ve muhalif parti liderleri başkent Tiflis’te bulunan parlamento binası önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. 20 Haziran’da Rus heyeti ile yaşanan krizden Gakharia’nın da suçlu olduğunu söyleyen vatandaşlar Gakharia’nın aday olmaması gerektiğini söyledi.
Gakharia’ya bir tepki de parlamentoda gerçekleşen sonbahar oturumda ‘Avrupalı Gürcistan’ partisinden geldi. Muhalefet partisi üyesi Elena Khoshtaria ıslak çalarak oturumun başlamasına engel olmaya çalıştı.
Dün istifasını açıklayan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin yerine mevcut iktidar “Gürcü Hayali” partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterilmişti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor (2)'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor (2)
Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralıBina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.