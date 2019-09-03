Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da bazı muhalefet partilerinin liderleri başta olmak üzere yüzlerce kişi, dün görevinden istifa eden Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin yerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın aday gösterilmesini protesto etti.

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde muhalefetteki partilerin liderlerinin öncülüğünde toplanan yüzlerece kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden başbakan adayını değiştirmesini talep etti.

Gösteride konuşan siyasetçiler, İçişleri Bakanı Gakharia'yı 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasını protesto eden göstericilere polisin orantısız güç kullanmasından sorumlu tuttuklarını belirtti.

İçişleri Bakanının istifası için parlamento karşısında 76 gündür protestoların devam ettiğini anımsatan göstericiler, Gakharia'nın başbakan olması durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

- Başbakan Bakhtadze'nin istifası