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Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:52 | Son Güncelleme

Başkent Tiflis'te yüzlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yı başbakan adayı göstermesini protesto etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da bazı muhalefet partilerinin liderleri başta olmak üzere yüzlerce kişi, dün görevinden istifa eden Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin yerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın aday gösterilmesini protesto etti.

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde muhalefetteki partilerin liderlerinin öncülüğünde toplanan yüzlerece kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden başbakan adayını değiştirmesini talep etti.

Gösteride konuşan siyasetçiler, İçişleri Bakanı Gakharia'yı 20 Haziran'daki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'ne Rus heyetin katılması ve Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasını protesto eden göstericilere polisin orantısız güç kullanmasından sorumlu tuttuklarını belirtti.

İçişleri Bakanının istifası için parlamento karşısında 76 gündür protestoların devam ettiğini anımsatan göstericiler, Gakharia'nın başbakan olması durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

- Başbakan Bakhtadze'nin istifası

Başbakan Mamuka Bakhtadze, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Görevi boyunca Gürcistan'ın stratejik kalkınma planının oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Bakhtadze, "Kalkınmanın stratejik çerçevesi oluşturuldu, uygulandı ve dolayısıyla görevimden istifa etme kararımı aldım çünkü görevimi yerine getirdiğime inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi ise yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'yi aday göstermişti.

- Giorgi Gakharia

Gürcü Hayali Partisinin başbakan adayı gösterdiği Gakharia, 13 Kasım 2017'den bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor. Gakharia, 2016-2017 arasında Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

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