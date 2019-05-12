Gürcistan'da bir asker ölü bulundu

TİFLİS (AA) - Gürcistan Savunma Bakanlığından, bir askerin eğitim sahasında ölü bulunduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü'ndeki eğitim sahasında 1994 doğumlu sözleşmeli asker Vladimer Makhatadze'nin ölü bulunduğu belirtildi.
"Kara Kuvvetleri Batı Gürcistan Komutanlığı 3. Piyade Tugayı'nın 31. taburunda görev yapan sözleşmeli asker, Vaziani Üssü'ndeki eğitim sahasında ölü bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, askerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Makhatadze'nin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunuldu.
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