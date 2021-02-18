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Gürcistan’da buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi

18.02.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Gürcistan’ın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan otoyolda buzlama nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya karışan 15 araçta hasar oluştu.Gürcistan’da soğuk hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

Gürcistan’ın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan otoyolda buzlama nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya karışan 15 araçta hasar oluştu.
Gürcistan’da soğuk hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde Şida Kartli bölgesindeki Ruisi-Gori karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Başkent Tiflis yönünde seyir halindeki bir aracın çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası olay yerine polis ve Acil Durumlar Servisine bağlı ekipler sevk edildi. Araçların bazılarında büyük hasar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla yakınlardaki hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ülkede yaklaşık 10 gündür devam eden kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer, trafiğe çıkacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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