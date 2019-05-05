Gürcistan’da çay festivali

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Türkiye’nin de katılımıyla çay festivali düzenlendi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te her yıl bahar aylarında farklı ülkelerin katılımıyla düzenlenen çay festivali bu yılda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. festivalde Gürcistan çaylarının yanı sıra diğer ülkelerin çayları da tanıtıldı. Çayların geleneksel usullere göre demlenme yöntemlerinin gösterildiği festivalde ziyaretçilere çay ikram edildi. Yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiği festivale katılan Yunus Emre Enstitüsü de Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk çayının tanıtımını gerçekleştirdi.

Festivalde konuşma yapan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Gürcistan’ın organik ürünler üreten bir ülke olarak küresel pazarda yer alma konusunda eşsiz bir şansa sahip olduğunu söyledi. Bakhtadze, “Gürcistan hükümeti organik ürün üreticilerini vergilerden muaf tutacak. Bizim görevimiz bu tür girişimlere tüm işletmelerin biyolojik ve çevre dostu ürünlerin üretimine geçmesi için azami finansal teşvik sağlamaktır. Dünyadaki organik ürünlere olan talep artıyor ve bu da Gürcistan’a biyolojik çevre dostu ürünler üreten bir ülke olarak küresel pazarda yerini alma fırsatı veriyor” dedi.

Başkent Tiflis’teki Mtatsminda parkında düzenlenen festivale Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Çevre ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ve diğer yetkililer katıldı.

