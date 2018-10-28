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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeye başladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da halk, son defa seçecekleri yeni cumhurbaşkanı için oylarını kullanmak amacıyla sandık başına gidiyor.

Halk, oylarını kullanmak için yerel saatle 08.00'den itibaren seçim merkezlerine gelmeye başladı. Seçimlerde 25 aday yarışıyor.

Başkent Tiflis'te oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, yaptığı açıklamada, "Ben, herkesin cumhurbaşkanı olacak bir adaya oyumu verdim." dedi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze de oyunu Tiflis'te kullandı. Bakhtadze ise bugün ülkede demokratik ve şeffaf seçimlerin yapılacağını kaydetti.

Oy kullanma süreci yerel saatle 20.00'de sona erecek, ardından oy sayımına geçilecek. Seçimler, 125 yerel ve uluslararası basın kuruluşu tarafından takip ediliyor.

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerine çıkması gerekiyor. Anketler seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Anayasada yapılan son değişikliğe göre cumhurbaşkanı, 2023'ten itibaren parlamento tarafından seçilecek.

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Gürcistan'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına

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